Матвиенко: Россия выполняет миссию по сохранению русского языка в агрессивных условиях

По словам председателя Совфеда, сохранение русского языка стало вопросом стратегической важности

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Вопрос сохранения русского языка стал вопросом стратегической важности, миссию по его сбережению России приходится выполнять в агрессивных условиях серьезных вызовов извне. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня нам приходится выполнять миссию [по сохранению русского языка] в совершенно особых, я бы сказала, агрессивных условиях, когда сбережение русского языка уже ни много ни мало - это вопрос стратегической важности и стратегической безопасности. Выбор главной темы пленарного заседания в этом году ("Русский мир на переломе"), считаю, адекватно отражает серьезность вызовов", - сказала спикер Совфеда в видеообращении к участникам Международного фестиваля "Великое русское слово".

Она отметила, что в условиях, когда идет слом однополярной системы и формирование нового справедливого миропорядка, "Запад, пытаясь удержать гегемонию, противопоставил себя большей части человечества и действует цинично и жестко". "Именно в России Запад видит главное препятствие, именно на Россию обрушил главную атаку. И от того, насколько результативно и профессионально мы будем действовать в условиях этого противостояния, насколько сумеем защитить свое право на сохранение всех аспектов идентичности, в том числе языковой, прямо зависит будущее Русского мира", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, русский язык является краеугольным камнем, основой несущей конструкции всего Русского мира, это очень четко осознавали и осознают на Западе. "Поэтому задолго до начала реализации в открытую своей агрессивной русофобской политики они запланировали удар по русскому языку. Именно русский язык был первой и главной их мишенью. Мы наблюдали это на протяжении десятилетий в самых разных точках на пространстве бывшего Советского Союза, в странах Восточной Европы", - констатировала председатель верхней палаты российского парламента.

Она добавила, что апофеозом стал "процесс удушения русского языка на Украине". "Я бы сказала, это была попытка публичной показательной расправы над языком при полном попустительстве международных институтов. Неприкрытому систематическому уничтожению Киев подвергал десятки миллионов людей. Наиболее жестко этот языковой геноцид - истребление русского кода - проявлялся в Донбассе и в некоторых регионах исторической Новороссии", - отметила Матвиенко.

Встреча единомышленников

Сенатор подчеркнула, что каждый год в Крыму, где проходит фестиваль, в начале июня "встречались и продолжают встречаться, несмотря ни на какие трудности, единомышленники из России, ближнего и дальнего зарубежья, те, кому не все равно, на каком языке будут говорить их дети и внуки, кто верит в будущее русского слова, русской литературы, русской культуры", - сказал спикер Совфеда.

Она отметила, что парламентарии будут готовы поддержать на всех уровнях сформулированные по итогам дискуссий предложения. "Как представитель российского парламента рассчитываю на предметность, содержательность проходящего в рамках фестиваля заседания комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых субъектов Федерации", - сказала Матвиенко.

Она также призвала участников фестиваля обратить особое внимание, что 2023 год объявлен в СНГ годом русского языка. "И ваши инициативы, наработки по продвижению русского языка могли бы стать предметом обсуждения на осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке", - заключила председатель СФ.