Москвичи старшего поколения смогут узнать о личной финансовой стратегии

Первую встречу проекта посвятили вопросам ведения личного бюджета, финансового планирования и способам достижения финансовых целей

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Москвичам старшего поколения на первой встрече проекта "Бюджет за чашкой чая" рассказали о правилах формирования личной финансовой стратегии. Такие мероприятия планируется проводить на постоянной основе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В библиотеке имени А. А. Ахматовой состоялась встреча по финансовой грамотности "Бюджет за чашкой чая". В ней приняли участие москвичи старшего поколения. Они обсудили личный и семейный бюджет, а также задали вопросы эксперту столичного центра финансовой грамотности. <...> Подобные встречи в библиотеках столичный департамент финансов планирует сделать регулярными", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, мероприятие, которое в таком формате прошло в столице впервые, предложил провести один из победителей ежегодного конкурса "Бюджет для граждан". "Открытое и неформальное общение на площадках московских библиотек позволяет разобрать и обсудить конкретные ситуации, поделиться своим опытом, получить квалифицированный комментарий эксперта. Уверена, что проект "Бюджет за чашкой чая" будет интересен горожанам и обретет своих постоянных участников", - приводятся в сообщении ее слова.

Первую встречу посвятили вопросам ведения личного бюджета, финансового планирования и способам достижения финансовых целей. Слушателям рассказали, как вести учет семейного бюджета, используя для этого специальные приложения, как тщательно анализировать свои расходы, разделив их на постоянные и переменные и уделив особое внимание последним. "Участники смогли задать интересующие вопросы и обсудить финансовое планирование бюджета. Интерактивный тест и разбор практических ситуаций помогли закрепить полученные знания", - отмечается в публикации.

Уточняется, что обо всех мероприятиях по финансовой грамотности можно узнать на портале правительства столицы "Открытый бюджет города Москвы" и в одноименном Telegram-канале.