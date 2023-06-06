В Москве 13 июня начнутся соревнования школьной спортивной лиги по пляжному волейболу

Игры пройдут на площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Горькогo

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московские школьники примут участие в соревнованиях по пляжному волейболу. Юноши и девушки из школьных спортивных клубов с 13 по 23 июня будут сражаться за звание лучших команд столицы, рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В Москве с 13 по 23 июня состоятся соревнования школьной спортивной лиги по пляжному волейболу. Игры пройдут на площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Горькогo. В соревнованиях могут участвовать команды девушек и команды юношей школьных спортивных клубов образовательных организаций столицы в двух возрастных категориях: 2006 2008 и 2009 2011 годов рождения", - отметили в пресс-службе.

Участники должны зарегистрироваться на сайте Московского центра "Патриот.Спорт", в разделе "Волейбол". Для старшей возрастной категории регистрация открыта до 7 июня, для младшей - до 14 июня. Организатор соревнований - Московский центр "Патриот.Спорт".