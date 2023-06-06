В Химках капитально отремонтируют роддом

Ремонт планируется завершить осенью 2024 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт родильного дома начался в городском округе Химки в Подмосковье, он завершится осенью следующего года. На время ремонта маршрутизация рожениц будет проводиться в роддома ближайших городских округов, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"В Подмосковье работает развитая система родовспоможения - с современным оборудованием и высококлассными специалистами. Для нас важно, чтобы такое значимое событие в жизни женщины, как рождение ребенка, проходило в максимально комфортных условиях. Роддом в Химках требовал преображения. Благодаря ремонту, во всех палатах появятся индивидуальные санузлы с душевыми. На проведение работ направлено более 620 млн рублей", - привели в пресс-службе слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что роддом был построен в 1974 году. После ремонтных работ здесь будет организован современный акушерский стационар на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым и реанимацией. После ремонта тут будут оборудованы одно-, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка. В настоящий момент на объекте начались демонтажные работы. Завершение обновления объекта запланировано на осень 2024 года.

В министерстве пояснили, что на время ремонта отделение гинекологии перевели в здание хирургического корпуса Химкинской областной больницы. Маршрутизация рожениц осуществляется в ближайшие роддома - в Красногорске, Долгопрудном, Солнечногорске, а также в Московский областной перинатальный центр. Кроме того, на случай экстренных ситуаций в гинекологическом отделении городской больницы оборудован ургентный родильный зал и палаты для пребывания пациенток в послеродовом периоде.