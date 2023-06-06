В Волынской области 14 приходов УПЦ лишили права пользования землей

Право на землю отозвано у церковных приходов в Ковеле и в близлежащих населенных пунктах Городилец и Белин

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты городского совета города Ковеля Волынской области лишили права пользования земельными участками 14 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.

Право на землю отозвано у церковных приходов в самом Ковеле и в близлежащих населенных пунктах Городилец и Белин.

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.