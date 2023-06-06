Станции контроля воздуха в Москве оснастят газоанализаторами отечественного производства

Ведется установка 13 таких приборов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к установке российских газоанализаторов на автоматических станциях контроля воздуха. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках программы импортозамещения проводится модернизация столичных станций контроля воздуха, их оснащают современными газоанализаторами отечественного производства. В настоящее время ведется установка 13 таких приборов, они предназначены для проведения автоматических непрерывных измерений концентрации оксидов азота и аммиака в атмосферном воздухе", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что в дальнейшем новое оборудование будет устанавливаться на станциях по мере выхода из строя устаревшего.

"С помощью современных профессиональных газоанализаторов измерения можно проводить ежесекундно в режиме 24/7, результаты выдаются в формате 20-минутного усреднения, чтобы избежать погрешностей. Все новые комплексы в обязательном порядке проходят сравнительные испытания с уже используемым оборудованием", - заверил он.

В 2022 году на станциях контроля загрязнения воздуха были заменены на отечественные метеорологические комплексы. В настоящее время в Москве в круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций контроля атмосферного воздуха. Они оснащены высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений, заключил Бирюков.