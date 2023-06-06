Мишустин высоко оценил вклад Института законодательства в юридическую науку

Премьер-министр РФ поздравил коллектив института со столетним юбилеем учреждения

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве со столетним юбилеем учреждения, высоко оценив вклад института в юридическую науку и совершенствование законодательства.

"Поздравляю вас со столетием Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. <...> Невозможно переоценить вклад института в юридическую науку, совершенствование отечественного законодательства, реформирование контрольно-надзорной деятельности и регуляторной политики. И, конечно, особенно хочется отметить ваше экспертное сопровождение при подготовке изменений в основной закон страны в 2020 году", - говорится в послании главы кабмина, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Премьер указал, что этот юбилей является важным событием не только для коллектива института, но и для всего отечественного правоведения. История учреждения создавалась выдающимися учеными и представителями отрасли, чьи имена знакомы каждому юристу в России и за рубежом, говорится в поздравлении. Отмечается, что на протяжении всего столетнего существования институт участвует в общественных преобразованиях, разработке концепций и формировании правового государства, а сегодня он является крупнейшим научно-исследовательским центром, ведущим аналитическую и экспертную деятельность, а также подготовку госпрограммы по систематизации нормативных правовых актов органов публичной власти всех уровней.

Мишустин обратил внимание на то, что уникальные монографии и научные труды работников Института законодательства и сравнительного правоведения, комментарии к кодексам и федеральным законам получили широкую известность, кабмин тесно сотрудничает с учреждением, благодаря их совместной деятельности принимаются важные законы, повышающие качество жизни миллионов граждан и способствующие росту экономики.

Председатель правительства выразил уверенность, что Институт законодательства совершит немало научных открытий и послужит развитию российского законодательства. "Желаю руководству и коллективу дальнейших успехов, трудовых свершений и уверенного движения вперед", - заключил Мишустин.

Об институте

11 июня 1923 года было принято постановление президиума Моссовета о создании первого в России Кабинета по изучению личности преступника и преступности, его успешная деятельность привела к созданию на его базе Государственного института по изучению преступности и преступника. Впоследствии учреждение несколько раз переименовывалось. Так, в 1988 году - во Всесоюзный научно-исследовательский институт советского государственного строительства и законодательства, а в 1991 году институт стал носить современное название. С 1993 года подчинен правительству РФ с возложением на учреждение обязанностей по проведению исследований в области правового обеспечения деятельности кабмина и научной проработке вносимых правительством законопроектов.