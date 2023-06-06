Национальный парк "Красноярские Столбы" закрыли для посещения из-за жары и угрозы пожаров

Ограничения будут действовать с 7 по 10 июня

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Национальный парк "Красноярские Столбы" закрыли для посещения с 7 по 10 июня из-за жаркой погоды и угрозы возникновения пожаров. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила дирекция парка.

"В связи с катастрофическим повышением класса пожарной опасности по условиям погоды, с 07:00 (03:00 мск) 7 июня 2023 года и предварительно до 07:00 (03:00 мск) 10 июня 2023 года на территории национального парка "Красноярские Столбы" вводится запрет на посещение. <…> В связи с сухой и жаркой погодой, класс пожарной опасности по условиям погоды ежедневно растет. Еще вчера на территории национального парка он был III, но, согласно расчетам, завтра мы достигнем высокого, IV класса, при котором на особо охраняемой природной территории должен быть введен запрет на посещение", - говорится в сообщении.

В нацпарке в эти дни будет проводиться круглосуточное патрулирование территории. "Запрет на посещение продлится до тех пор, пока не будет снижен класс пожарной опасности по условиям погоды до первого (когда количество осадков составит более 3 мм на квадратный метр). Научный отдел ежедневно ведет мониторинг пожарной опасности с использованием метеорологической станции", - сообщила дирекция парка.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Красноярске на этой неделе на 7 градусов выше климатической нормы. Днем в городе плюс 33 градуса, ночью столбик термометра покажет плюс 18 градусов. Ветер до 10 м/с, осадков не прогнозируется.

Нацпарк расположен в Красноярском крае на северо-западных отрогах Восточных Саян, граничащих со Среднесибирским плоскогорьем. Он был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных комплексов вокруг живописных скал - сиенитовых останцев. В декабре 2019 года заповедник "Столбы" преобразован в национальный парк "Красноярские Столбы". Его площадь составляет 47,219 тыс. га.