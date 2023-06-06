В России заболеваемость ковидом снизилась на 20,2% за неделю

Число госпитализаций сократилось на 14,4%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 20,2%, а число госпитализаций сократилось на 14,4%. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах, заболеваемость выросла в 10 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 15 084 человека, что на 13,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. 143 человека умерли за данный период.

Всего с начала пандемии в России выявили 22 942 458 случаев заражения и 22 379 263 случая выздоровления, 399 226 человек умерли.