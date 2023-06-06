Проект "Открой Моспром" в июне проведет более 150 экскурсий на предприятиях Москвы

Участников проекта будут принимать свыше 30 промпредприятий города

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Проект "Открой Моспром" в июне проведет четвертый сезон по посещению столичных предприятий в этом году. В этом месяце для всех желающих подготовили более 150 экскурсий и свыше 80 мастер-классов, сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"В этот раз свыше 30 столичных промпредприятий будут принимать участников проекта более двух недель. Организуют свыше 150 экскурсий и более 80 мастер-классов. Гости смогут попробовать себя в изготовлении кондитерских изделий и косметических средств. Мы также продолжаем расширять список компаний-участников, в этом сезоне к проекту присоединились еще четыре компании, среди которых производитель часов и морских хронометров, центр аддитивных технологий, изготовитель косметической продукции и хлебобулочный комбинат", - привели в пресс-службе слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

В департаменте отметили, что среди постоянных предприятий гостей приглашают производитель электротехнического оборудования и систем управления движением поездов - Лосиноостровский электротехнический завод, Щербинский лифтостроительный завод, Московская обойная фабрика, высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны "Технополис "Москва", кондитерский концерн "Бабаевский" и другие.

Регистрация на четвертый сезон туров по компаниям столицы уже доступна на сайте "Открой Моспром". Экскурсии и мастер-классы пройдут с 13 по 28 июня. "Также в рамках сезона пройдут специальные экскурсии ко Дню молодежи 23 и 24 июня. Участников ждет насыщенная развлекательная программа. Например, на комбинате "Очаково" проведут викторину на тему промышленности и дегустацию напитков, во время туров на завод концерна "Бабаевский" и в музей "Роза Эйнема" организуют мастер-классы по изготовлению шоколадных конфет, а на фабрике "Свобода" научат делать кремы", - добавили в пресс-службе, уточнив, что запись на эти мероприятия будет доступна на сайте проекта с 13 июня.

Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. За это время его аудитория выросла до 11,5 млн человек.