Папа Римский Франциск прибыл в больницу для контрольного осмотра

По данным агентства ANSA, понтифик находится в отделении для лечения пожилых людей

ВАТИКАН, 6 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск прибыл во вторник в римскую больницу имени Агостино Джемелли для прохождения контрольного осмотра. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, 86-летний понтифик находится в отделении для лечения пожилых людей.

В конце марта Франциск попал в эту больницу с воспалением легких, однако был быстро выписан. Почти два года назад там же ему была проведена операция на кишечнике.

У понтифика большие сложности с передвижением из-за болей в колене, из-за которых он передвигается на инвалидной коляске или с тростью.