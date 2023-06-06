В Приамурье в селе Новоникольск ввели карантин по бешенству

Причиной стала инфицированная енотовидная собака, которая укусила местную жительницу

ТАСС, 6 июня. Карантин по бешенству установили в селе Новоникольск в Амурской области из-за инфицированной енотовидной собаки, которая укусила местную жительницу. Об этом сообщается на сайте регионального управления ветеринарии.

"Жительницу Свободненского района укусила дикая енотовидная собака. За помощью амурчанка обратилась в медучреждение. А позже выяснилось, что животное было больно бешенством. Енотовидную собаку отловили. Позже специалисты ветлаборатории подтвердили предварительный диагноз. В населенном пункте установлен карантин по бешенству", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в очаге заболевания проведены все необходимые в таких случаях мероприятия. Ветеринарные специалисты проводят в селе Новоникольск подворовой обход. Собак и кошек после осмотра вакцинируют от бешенства.