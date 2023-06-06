Более 900 интенсивов проведут для жителей Москвы по программе летнего досуга "КультЛето"

Основная часть летних занятий бесплатна, понадобится лишь зарегистрироваться

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Организаторы седьмого сезона программы городского летнего досуга "КультЛето" подготовили для жителей Москвы более 900 творческих и образовательных интенсивов по различным направлениям. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"В Москве в седьмой раз состоится программа городского летнего досуга "КультЛето". Для горожан разных возрастов пройдет более 900 интенсивов по различным направлениям. Каждый из них займет не менее трех дней. Участники могут выбрать такие направления, как изобразительное искусство, хореография, иностранные языки, декоративно-прикладное творчество, актерское мастерство и многие другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивы программы будут проводиться до 31 августа. Полный список бесплатных занятий на ближайший месяц размещен на сайте "Мосразвитие", он будет дополняться. В июне в библиотеках и культурных центрах пройдет более 350 мастер-классов. Записаться можно по телефонам или на сайтах культурных учреждений, которые проводят мероприятия.

Так, например, с 6 по 8 июня в территориальной клубной системе "Бригантина" на Филевском бульваре организуют вокальный интенсив "Поем и узнаем" для детей от пяти до семи лет, а в культурном центре "Доброволец" в Зеленограде - хореографический интенсив "Чувствуй музыку". С 7 по 9 июня в 17:00 в библиотеке № 243 на улице Академика Бочвара проведут литературный интенсив "Пушкинские вечера", с 21 по 23 июня в 11:00 в библиотеке № 255 в Зеленограде состоится интенсив по декоративно-прикладному творчеству "Холодный батик".

Кроме того, найти интересное занятие в свободное время летом помогут и крупные общественные пространства, ВДНХ, парки, музеи и другие площадки. "Основная часть летних занятий бесплатна, понадобится лишь зарегистрироваться. Для посещения отдельных выставок, лекций, а также кружков и секций необходимо приобрести билеты и абонементы", - отмечается в публикации.