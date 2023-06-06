Нарышкин: фестиваль "Красная площадь" показал рост интереса к истории России

Председатель Российского исторического общества также отметил, что спустя девять лет с того момента, как родилась идея проведения книжного фестиваля, проект не только продолжает жить, но "с каждым годом наполняется все новым и новым содержанием"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Множество книг по истории России из разных уголков страны представлены на книжном фестивале "Красная площадь", что говорит о нарастающем интересе общества к истории Отечества. Об этом заявил во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на книжном фестивале "Красная площадь".

"Здесь представлены издательства практически со всех уголков и регионов нашей большой страны, в том числе есть книги из Донбасса и Новороссии", - сказал он журналистам, отметив, что на фестивале в день рождения Александра Сергеевича Пушкина царит атмосфера "настоящего интеллектуального праздника".

Нарышкин осмотрел несколько павильонов фестиваля, в том числе фонда "История Отечества", и отметил, что практически в каждом из них есть книги, посвященные истории России. "Это говорит о многом, - продолжил он. - Прежде всего о том, что у нас есть талантливые авторы, которые могут интересно и увлекательно писать о прошлом нашего Отечества, и одновременно это говорит о том, что в обществе не только сохраняется, но и нарастает интерес к великой истории нашей большой страны". "Уверен, что эта тенденция будет продолжаться, и мы увидим в следующем году, на первом юбилейном десятом фестивале, еще много интересного", - заключил председатель РИО.

Нарышкин также отметил, что спустя девять лет с того момента, как родилась идея проведения книжного фестиваля "Красная площадь", проект не только продолжает жить, но "с каждым годом наполняется все новым и новым содержанием".

Книжный фестиваль "Красная площадь" ежегодно проходит в центре Москвы, его тематические площадки занимают пространство от Исторического музея до храма Василия Блаженного. В этом году фестиваль проходит с 3 по 6 июня. Его заключительный день традиционно посвящен Дню русского языка, который отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина.