В четырех городах Красноярского края ввели режим черного неба

Инспекторы экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования перешли на усиленный режим работы

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен в четырех городах Красноярского края: в Красноярске, Минусинске, Назарово и Ачинске. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и рационального природопользования.

"По данным Среднесибирского УГМС, режим будет действовать во всех городах с 19:00 (15:00 мск) 6 июня и продлится в Красноярске до 13:00 (09:00 мск) 9 июня, в Ачинске и Назарове - до 07:00 (03:00 мск) 9 июня, в Минусинске режим НМУ снимут в 19:00 (15:00 мск) 9 июня", - говорится в сообщении.

В этот период инспекторы экологического надзора министерства переходят на усиленный режим работы. "В Красноярске оперативная группа работает круглосуточно. С передвижной эколабораторией специалисты будут патрулировать улицы города для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха и с прокуратурой проверять предприятия краевого центра. В малых городах такую работу проводят инспекторы территориальных подразделений экологического надзора министерства", - пояснили в пресс-службе.

Во время неблагоприятных метеоусловий предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.