В Москве назвали победителей первого сезона "Московской школьной киберспортивной лиги"

В играх приняли участие свыше 12,5 тыс. спортсменов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Победителей первого сезона игр "Московской школьной киберспортивной лиги" наградили в столице, всего в играх приняли участие более 12,5 тыс. спортсменов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"В столице завершились игры первого сезона "Московской школьной киберспортивной лиги", организованной в сентябре 2022 года Московским центром "Патриот.Спорт" при поддержке Федерации компьютерного спорта города. Пилотные игры проекта собрали команды спортсменов из 100 образовательных организаций столицы. В первом сезоне приняли участие свыше 12,5 тыс. спортсменов из 200 школ и колледжей города", - сказал директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.

По его словам, сегодня киберспорт дополняет образовательные и воспитательные программы. С помощью компьютерных, консольных и мобильных дисциплин ребята тренируют память, осваивают современные технологии, учатся работать в команде, принимать решения в сложных ситуациях.

Состязания прошли в трех возрастных группах: для детей 11-14 и 15-19 лет и студентов колледжей. Юные москвичи сражались на кибераренах в 14 дисциплинах, среди которых были две консольных, четыре мобильных, семь компьютерных и онлайн-шахматы. Все победители и призеры получили кубки и медали от Московского центра "Патриот.Спорт". Ознакомиться с полным списком победителей и призеров можно на сайте центра.

"Организатором киберспортивных состязаний в системе столичного образования выступает Московский центр "Патриот.Спорт" столичного департамента образования и науки. В 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах прошли несколько масштабных соревнований: "Турнир большого города", "Турнир Победы", "Первые Московские школьные игры". В них участвовали более 65 тыс. школьников и студентов колледжей столицы", - напомнили в пресс-службе.