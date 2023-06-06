Два кошачьих лемура родились в Московском зоопарке

Пол детенышей определят позже

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного зоосада.

"В конце марта родились два детеныша кошачьих лемуров. Большую часть времени они еще проводят на спинах матерей. Такой период длится в среднем 5-7 месяцев. Пол детенышей определят чуть позже", - говорится в распространенном сообщении.

В рацион кошачьих лемуров входят свежие овощи и фрукты, различные белковые корма, такие как перепелиные яйца, отварное мясо, насекомые, орехи, семечки. Также лемуры ежедневно получают специальные минеральные добавки.

"Сейчас детеныши питаются молоком матери, однако уже понемногу пробуют взрослую пищу и активно исследуют мир. Отходят на видимое расстояние, активно общаются с другими членами группы, но при любой опасности сразу возвращается к маме. Другие члены группы тоже держат ребенка в зоне внимания", - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводит пресс-служба.

Лемуры разных видов содержатся в Московском зоопарке с начала его истории. Сейчас в нем 18 кошачьих лемуров и 2 красных лемура. В XXI веке родилось 38 кошачьих лемуров и 3 красных лемура.