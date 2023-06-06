На Ставрополье создадут систему переобучения востребованным профессиям для ветеранов СВО

Во время учебы будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ и станут доступны возможности госпрограммы "Развитие сферы труда и занятости населения"

ПЯТИГОРСК, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил создать в регионе систему переобучения, которая поможет ветеранам специальной военной операции получить востребованные специальности. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Глава региона поручил Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края наладить постоянную связь с Фондом поддержки участников специальной военной операции и оперативно оказывать помощь в трудоустройстве ветеранам, возвращающимся с передовой. В том числе проработать возможность использования ими механизма по переобучению на новые востребованные специальности с выплатой стипендии в размере МРОТ на время учебы, используя, в том числе возможности госпрограммы края "Развитие сферы труда и занятости населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поручения Владимиров озвучил на заседании координационного Совета по обеспечению экономической стабильности в крае в условиях санкций.

"Эта система [переобучения] использовалась нами для обучения ставропольцев новым специальностям, и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор также напомнил главам муниципальных образований о приоритетах бюджетной политики в условиях СВО. "Наша главная задача - поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей", - отметил Владимиров.