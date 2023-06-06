Легойда прокомментировал решение об освобождении монахами УПЦ Киево-Печерской лавры

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Перспектива силового захвата Киево-Печерской лавры становится все более вероятной после решения Минкультуры Украины об освобождении монахами УПЦ обители. В этом случае судебное разбирательство вряд ли будет справедливым, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины по приему - передаче объектов Киево-Печерской лавры завершила свою работу в монастыре. Монахи канонической УПЦ должны освободить помещения обители в течение трех дней. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко уточнил, что в случае отказа УПЦ выполнить данное требование министерство подаст в суд для "устранения препятствий заповеднику в пользовании имуществом".

"Братию обители, конечно, не запугать никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится все более вероятной. Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми за редким исключением", - написал Легойда в своем Telegram-канале.

"Формально ссылаясь на "перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек", министр тут же проговаривается (не в первый, впрочем, раз): лавра "должна быть украинской", и точка", - отметил Легойда.

Ситуация вокруг УПЦ

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины предъявила наместнику лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории монастыря, где он проживает, прошел обыск, позже суд на 60 суток поместил его под домашний арест вдали от обители.

В конце марта начала работу комиссия Минкультуры с целью описи имущества лавры и передачи его музею-заповеднику. Однако прихожане УПЦ, протестуя против решения властей, собирались в монастыре и блокировали работу комиссии, не пропуская ее представителей в помещения обители. На территории лавры возникали потасовки, несколько верующих были задержаны полицией по обвинению в хулиганстве. Позднее комиссия стала приходить в монастырь в сопровождении полиции и спецназа, на территории лавры был введен пропускной режим, в рамках которого полиция проверяет у входящих паспорта и фотографирует их.

На Украине поставлена задача полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.