6 июня, 11:02

Кличко заявил, что прорыв дамбы Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении Киева

По словам мэра города, ситуация на гидротехнических сооружениях Киева остается стабильной

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ситуация на гидротехнических сооружениях Киева остается стабильной, прорыв дамбы Каховской ГЭС не отразится на водоснабжении столицы Украины. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

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"По сообщению "Киевводоканала", ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища не скажется на водоснабжении Киева. В столице ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Киев продолжает обеспечиваться водой бесперебойно и в полном объеме, добавил глава города.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной диверсией Киева удар по Каховской ГЭС. 

Теги:
УкраинаКличко, Виталий Владимирович
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