Врачи Морозовской больницы удалили трехмесячному ребенку кисту размером с куриное яйцо

Доброкачественное образование выявили еще на 20-й неделе беременности

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Уникальную эндоскопическую операцию провели в Морозовской больнице трехмесячному ребенку, у него удалили кисту размером с куриной яйцо. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Торакальные хирурги Морозовской детской городской клинической больницы выполнили уникальную эндоскопическую операцию. Они удалили из грудной клетки трехмесячного малыша бронхогенную кисту размером с куриное яйцо. Хирургическое вмешательство проводилось малоинвазивным доступом - через несколько маленьких проколов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что доброкачественное образование было выявлено еще до рождения ребенка - на 20-й неделе беременности во время пренатального скрининга. По словам врачей, в современных условиях опухоль в данной локации не нуждается в хирургическом вмешательстве у беременных. Поэтому врачи больницы разработали план динамического наблюдения и на протяжении всего периода беременности строго следовали ему, выполняя необходимые лабораторные и функциональные исследования.

Роды прошли благополучно, ребенок родился в срок и через несколько дней был переведен в отделение неонатологии Морозовской больницы для уточнения диагноза и обследования. Во время диагностики на аппарате компьютерной томографии подтвердилось наличие большой кисты средостения. Консилиум врачей принял решение о единственно возможном методе лечения - оперативном вмешательстве. Без него новообразование в случае роста вызвало бы сдавление жизненно важных органов (легкого, сердца и так далее).

"Операцию отложили на три месяца до наступления более благоприятных условий - малыш должен был набрать вес и окрепнуть. Все это время он находился под пристальным наблюдением специалистов отделения. <...> Операция длилась 1 час 20 мин. Восстановление ребенка прошло в короткие сроки", - добавили в пресс-службе.

Торакальное хирургическое отделение Морозовской больницы было организовано в 2018 году, и в настоящее время успешно выполняет весь спектр хирургических вмешательств торакального профиля. К направлениям работы отделения относятся: деформации грудной клетки; опухоли, кисты легких и средостения; врожденные и приобретенные заболевания легких; заболевания пищевода; врожденные и приобретенные заболевания трахеи и бронхов; кисты и опухоли области шеи; удаление инородных тел из пищевода и дыхательных путей; заболевания диафрагмы; гнойно-деструктивные заболевания легких.