6 июня, 10:35,
обновлено 6 июня, 10:57
Военная операция на Украине

Карчаа: Гросси даже после визита на ЗАЭС вряд ли назовет Киев виновным в обстреле станции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вряд ли назовет Украину ответственной за обстрелы Запорожской АЭС, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя предстоящий визит Гросси на станцию.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

Карчаа отметил, что Запад в течение длительного времени создавал образ "страдалицы Украины" и затратил на это колоссальные усилия. "Понятно, что этот искусственно созданный образ, фальшивый образ оберегают всяческими способами. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если наступит день и час, когда Рафаэль Гросси или кто-то из инспекторов четко укажет пальцем на источник зла", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Соловьев Live".

Сегодня Гросси сообщил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Если визит состоится, он станет третьим по счету. До этого Гросси совершил поездки на станцию в сентябре 2022 года, а потом в марте 2023 года. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация