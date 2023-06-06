6 июня, 10:55
Пандемия COVID-19

В Кировской области отменили введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

Отменяются также все ограничительные меры, затрагивающие сферу услуг и торговли

КИРОВ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области отменили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"Режим повышенной готовности на территории Кировской области отменен. Соответствующий указ подписал сегодня губернатор Александр Соколов", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности был введен в регионе указом губернатора 17 марта 2020 года, когда по всей стране начиналась пандемия новой коронавирусной инфекции. Основанием для отмены режима послужило устойчивое снижение интенсивности распространения в регионе новой коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической обстановки.

Отменяются также все ограничительные меры, затрагивающие сферу услуг и торговли, введенные ранее постановлением правительства Кировской области. 

Теги:
РоссияКировская областьПандемия COVID-19Соколов, Александр Валентинович
© Информационное агентство ТАСС
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