Представительницы народов Севера войдут в совет Евразийского женского форума

Там они смогут презентовать и реализовывать проекты актуальной для них повестки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Представительницы коренных малочисленных народов Севера войдут в совет Евразийского женского форума, где смогут презентовать и реализовывать проекты актуальной для них повестки. Об этом на сессии I Форума женщин Севера в Санкт-Петербурге сообщила председатель совета Евразийского женского форума, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Я думаю, мы предоставим вам такое право по включению от вашей команды тех, кто войдет в совет Евразийского женского форума. На следующем заседании нашего совета мы подведем итоги форума. <...> Введем их [представительниц народов Севера] в число представителей <...> совета Евразийского женского форума. Наши проекты - это актуальная повестка страны и регионов, мы вас приглашаем к сотрудничеству", - сказала сенатор.

Карелова также напомнила, что совет Евразийского женского форума является большой площадкой для самореализации."У нас 25 проектов, за каждым из них большое количество женщин - не только из регионов РФ, но и представители других стран. Любой проект - это развитие различных направлений и возможность решения проблем женщин по всей стране. Включение женщин Севера [в совет Евразийского женского форума] позволит всем жить в единой повестке и послужит источником развития коммуникаций", - добавила Карелова.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, министерство также поддержит проекты женщин Севера по линии массовых коммуникаций. "Мы открыты к сотрудничеству и готовы поддерживать ваши проекты информационно. Уверена, это взаимодействие пойдет нам всем на благо.<…> Ряд недружественных государств упорствуют на пути попыток, как они называют, отмены России, стараются принизить значение русской культуры или вовсе его не замечать, но тем больше ответственность лежит на нас, [нужно] сохранять и поощрять наши древние традиции, рассказывать о них тем, кто захочет о них слушать, ведь во всем мире Россия вызывает искренний интерес ", - сказала Захарова.

О форуме

I Форум женщин Севера инициирован общественной организацией "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ". Главной миссией форума является укрепление роли женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока России в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов, основанного на традиционных ценностях.