Депутаты парламента Молдавии возложили цветы к памятнику Пушкина

Экс-президент страны, председатель Компартии Владимир Воронин назвал поэта великим и подчеркнул, что "русский язык - это богатство"

КИШИНЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии возложили цветы к памятнику Александра Пушкина в центральном парке Кишинева по случаю годовщины со дня рождения поэта. В торжественном митинге также приняли участие иностранные дипломаты и общественные деятели, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Молдавии очень повезло, что здесь жил и творил великий поэт. Русский язык - это наше богатство, это все то великое, что было в нашей истории. Мы эту память должны сохранить и передать другим поколениям. Это очень важно и очень нужно, особенно в это проклятое время", - сказал перед собравшимися экс-президент страны, председатель Компартии Владимир Воронин.

С ним согласился лидер Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон, который назвал Пушкина "молдавским поэтом". "Он внес особый вклад в развитие культуры Республики Молдова. Да, у нас есть своя плеяда классиков, но Пушкина по праву считает частью молдавской культуры многие в нашей стране", - сказал он. Додон выступает за возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения и его возвращение в качестве обязательного предмета в школы.

Перед собравшимися выступили молдавские исследователи жизни и творчества Пушкина, которые читали стихи и исполнили романсы на его произведения. В Музее Пушкина в Кишиневе во вторник пройдет творческий вечер. В Молдавии, где поэт прожил в ссылке с сентября 1820 года по август 1823 года, он написал свыше 160 произведений, в числе которых шедевры "Черная шаль", "Узник", "К Овидию", "Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", тут автор начал работу над романом "Евгений Онегин".