В Петербурге открыли памятник блаженной Ксении Петербургской

Событие было приурочено к 35-летию со дня ее канонизации Русской православной церковью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Памятник святой покровительнице Петербурга - блаженной Ксении открыли в Санкт-Петербурге возле часовни на месте ее упокоения на Смоленском кладбище. Событие было приурочено к 35-летию со дня ее канонизации Русской православной церковью, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Сегодня исполняется 35 лет со дня прославления в лике святых блаженной Ксении Петербургской. В честь юбилея возле часовни на месте ее упокоения на Смоленском кладбище был открыт памятник святой заступнице. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове состоялось праздничное богослужение", - говорится в сообщении Смольного.

Губернатор Петербурга напомнил, что блаженная Ксения стала первой женщиной среди святых, прославленных Церковью на петербургской земле. "Она отказалась от всего, посвятила себя молитвам и духовному служению людям. Место ее упокоения на Смоленском кладбище стало святым. Столетия сюда идут и идут люди", - приводит слова Беглова пресс-служба. Глава города также отметил, что храмы в честь блаженной Ксении освящены во многих городах и селах, в каждом православном храме есть иконы Ксении Петербургской.

Мастера Вадим Сазонов и Николай Иванов создали памятник на пожертвования верующих. "Это первый и пока единственный памятник Ксении Петербургской, его установили возле часовни на Смоленском кладбище", - сказано в сообщении пресс-службы городского законодательного собрания. Спикер петербургского парламента Александр Бельский также был в числе участников христианских торжеств по случаю юбилейной даты.

Ксения Петрова, канонизированная как святая блаженная Ксения Петербургская, жила в Санкт-Петербурге в XVIII - начале XIX века. Потеряв в 26 лет мужа, она раздала все свое имущество нищим и затем 45 лет скиталась по улицам города, одевшись в полковничий мундир покойного супруга. В городе ее считали юродивой, однако подать ей помощь считалось хорошей приметой, ее почитали также как покровительницу женщин и как предсказательницу. Легенда гласит, что она предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны в декабре 1861 года. Канонизирована Русской православной церковью на Поместном соборе 6 июня 1988 года, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси.

В Петербурге в честь блаженной Ксении названа епархиальная больница, освящено два храма, а также пять домовых храмов и знаменитая часовня на Смоленском кладбище на месте упокоения Ксении Петербургской. В наши дни часовня Ксении Петербургской - один из объектов паломнического туризма. Ежегодно в Северную столицу прибывает множество паломников, чтобы побывать на могиле блаженной Ксении. К святой обращаются с просьбами об исцелении от болезней, даровании семейного счастья и во многих других нуждах.