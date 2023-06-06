МККК напомнил о защищенном статусе плотин в рамках международного гуманитарного права

Комитет назвал разрушение Каховской ГЭС "одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры" с февраля 2022 года

ЖЕНЕВА, 6 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) назвал разрушение Каховской ГЭС "одним из самых значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля прошлого года". В сообщении, размещенном во вторник в Twitter, эта организация напомнила, что плотины находятся под особой защитой международного гуманитарного права.

"Разрушение Новой Каховки - это одно из наиболее значительных повреждений гражданской инфраструктуры с февраля 2022 года", - отметили в МККК. "Будучи сооружениями, удерживающими представляющую опасность мощь, плотины находятся под особой защитой международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.