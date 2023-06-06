В Подмосковье усилили контроль за продажей сидра

В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокировали все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Меры контроля розничной торговли сидром усилили в Московской области, сообщил во вторник зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

"В регионе усилены меры контроля розничной торговли сидром. В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России", - сказал он.

Филимонов рассказал, что также были разосланы уведомления предпринимателям, что при наличии указанной алкогольной продукции необходимо незамедлительно снять ее с реализации и сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Московской области и в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Информация о необходимости изъять продукцию из продажи также направлена в адрес всех органов местного самоуправления региона", - добавил зампред.

В пресс-службе добавили, что по информации из единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции, с начала 2023 года официальных поставок продукции, которой произошло отравление, не поступало.