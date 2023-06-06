Рассмотрение жалобы Навального на отказ предоставить копию медсправки отложили на 29 июня

Ковровский городской суд Владимирской области на заседании 9 февраля отклонил иск осужденного к руководству ИК-6 о непредоставлении ему заверенной копии медицинской карты

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Владимирский областной суд отложил на 29 июня рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального на решение Ковровского горсуда, признавшего законным действия администрации исправительной колонии, которая отказалась предоставить осужденному копию медицинской карты. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание отложено на 09:00 29 июня", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, Ковровский городской суд Владимирской области на заседании 9 февраля отклонил иск Навального к руководству ИК-6 о непредоставлении ему заверенной копии медицинской карты. Во вторник проходило рассмотрение его апелляционной жалобы на данное решение.