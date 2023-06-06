6 июня, 11:51
Пандемия COVID-19

Заболеваемость ковидом в РФ снизилась более чем на 20% за неделю

Как сообщили в Роспотребнадзоре, преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снизилась по сравнению с прошлой неделей более чем на 20%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей на 20,2%, зарегистрировано 10,6 тыс. случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "омикрон", - пояснили в пресс-службе.

В то же время на 10,6% снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей, зарегистрировано 402,3 тысяч случаев.

"Доля вирусов гриппа в структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжает снижаться и на сегодняшний день составляет 5,2%", - уточнили в ведомстве. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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