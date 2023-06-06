В России от клещевого энцефалита привились более 2,6 млн россиян

В медицинские организации в связи с укусами клещей обратились 185 тыс. человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 2,62 млн россиян вакцинировались от клещевого энцефалита. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 22-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита в России привито 2,62 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 2,25 млн", - рассказали в ведомстве.

В медицинские организации в связи с укусами клещей обратились 185 тыс. человек. "Продолжают выявляться случаи заражения клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом", - уточнили в пресс-службе.

Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.