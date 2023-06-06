6 июня, 11:46,
обновлено 6 июня, 12:18

На Запорожье заявили, что Бердянск ощутит проблему нехватки воды из-за ЧС на Каховской ГЭС

Врио губернатора региона отметил, что предпринимаются необходимые меры по обеспечению жителей водой

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бердянск в Запорожской области ощутит проблему нехватки воды из-за разрушений на Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"В Бердянске эта проблема (нехватки воды - прим. ТАСС) ощутится, но не сразу. Но мы предпринимаем ряд мероприятий, чтобы жители были обеспечены водой", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В остальных населенных пунктах области, по его словам, не должно быть проблем с водой. К примеру, Мелитополь, как пояснил Балицкий, "может пользоваться своими скважинами".

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к ракетному удару по Каховской ГЭС. Он добавил, что диверсия была совершена по приказу киевских властей, которые должны нести ответственность за случившееся. 

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