Обвиняемый в поджоге сверстника в Москве подросток стоял на учете

У него также были трудности в учебе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подросток, обливший горючей жидкостью и устроивший поджог сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы, стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"До вчерашнего происшествия 14-летний подросток, обвиняемый в совершении преступления, стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение", -рассказал собеседник агентства. По его словам, у мальчика также были трудности в учебе.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший в множественными ожогами госпитализирован. Подросток задержан, ему предъявлено обвинение. Во вторник следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.