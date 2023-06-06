6 июня, 11:54

Обвиняемый в поджоге сверстника в Москве подросток стоял на учете

У него также были трудности в учебе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Подросток, обливший горючей жидкостью и устроивший поджог сверстника на детской площадке на юго-западе Москвы, стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

"До вчерашнего происшествия 14-летний подросток, обвиняемый в совершении преступления, стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за антиобщественное поведение", -рассказал собеседник агентства. По его словам, у мальчика также были трудности в учебе.

Вечером в понедельник на детской площадке в Чечерском проезде подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью сверстника и поджег его. Пострадавший в множественными ожогами госпитализирован. Подросток задержан, ему предъявлено обвинение. Во вторник следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация