Потерявшие дома при пожарах жители двух поселков на Урале смогут получить землю под ИЖС

У большинства жителей этих поселков земельные участки под ними не были оформлены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Жители поселков Сосьва и Таежный в Свердловской области, лишившиеся домов из-за масштабных пожаров, смогут бесплатно получить землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Соответствующий законопроект приняли депутаты областного законодательного собрания во вторник, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Речь идет о том, чтобы перечень муниципальных образований, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дополняется Махневским муниципальным образованием и Сосьвинским городским округом. Это позволит бесплатно предоставить землю под строительство жилых домов гражданам, которые лишились крыши над головой в результате пожаров в Сосьве и Таежном", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину. Она добавила, что законопроект внесен по инициативе губернатора Евгения Куйвашева.

Замгубернатора - министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов в ходе заседания уточнил, что у большинства жителей этих поселков, лишившихся домов, земельные участки под ними не были оформлены. "Именно поэтому эта норма и принимается, чтобы облегчить им предоставление земельных участков, на которых необходимо вести строительство", - отметил Кузнецов.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.