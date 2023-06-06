Генпрокуратура поручила взять на контроль помощь жителям в районе прорыва Каховской ГЭС

Как отметили в Генеральной прокуратуре, осуществляется взаимодействие с управлением МЧС России по Херсонской области, правительством региона, иными уполномоченными ведомствами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России поручила прокурорам взять на контроль защиту прав жителей Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению Генеральной прокуратуры РФ в связи с прорывом Каховской ГЭС в Херсонской области прокуратура региона принимает меры, направленные на защиту прав пострадавших от стихийного бедствия граждан. Незамедлительно в пострадавшие районы выехал первый заместитель прокурора Херсонской области Павел Зернов, осуществляется взаимодействие с региональным управлением МЧС России, правительством области, иными уполномоченными ведомствами", - сообщили в Генпрокуратуре.

В настоящий момент организовано информирование населения, в ближайших населенных пунктах подготавливаются пункты временного размещения граждан. Организованы мобильные бригады прокуратуры области, готовые к выезду с целью проверки мест размещения эвакуированных граждан, в том числе в части предоставления питания, медицинской помощи, обеспечения коммунально-бытовыми услугами и предметами первой необходимости, предоставления информационно-психологической поддержки.

Кроме того, прокуратурой контролируется порядок реализации уполномоченными органами полномочий по организации эвакуации населения с территорий, попавших в зону затопления, в том числе при подаче транспортных средств к пунктам посадки и посадке населения на транспорт.