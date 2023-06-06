В Москве в 50 раз увеличился объем оказания высокотехнологичной помощи в стационарах

В столице 45 стационаров оказывают высокотехнологичную помощь по 21 профилю

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи вырос в городских стационарах в 50 раз с 2010 года в Москве. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина.

"Каждый год мы наращиваем объемы высокотехнологичной медицинской помощи. По сравнению с 2010 годом у нас в 50 раз увеличилось количество случаев оказания высокотехнологичной, малоинвазивной помощи", - сказала Хавкина в рамках круглого стола "Развитие московского здравоохранения на примере Флагманского центра НИИ СП имени Н. В. Склифосовского".

По ее словам, на сегодняшний день в Москве 45 стационаров оказывают высокотехнологичную помощь по 21 профилю. "Наши клиники идут на уровне ведущих центров страны", - подчеркнула она.

"Новые подходы в организации медицинской помощи - это то, в чем Москва подает пример всей стране. <...> У нас созданы центры компетенций, в которых сосредоточены лучшие технологии и внедрены алгоритмы лечения, а также там сосредоточены все нужные специалисты", - добавила Хавкина.