Сальдо заявил, что часть предприятий Новой Каховки работает, несмотря на затопление города

Врио губернатора Херсонской области добавил, что власти готовы к проведению эвакуации населения

НОВАЯ КАХОВКА, 6 июня. /ТАСС/. Часть предприятий в Новой Каховке, а также некоторые магазины и автозаправки продолжают работать, несмотря на затопление города, ставшее следствием разрушения конструкций Каховкой ГЭС. Об этом во вторник во время посещения Новой Каховки сообщил журналистам врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению - Алёшки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты - живут. Только что проезжал по улицам, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия. Эта жизнь, конечно же, в связи с этими событиями, с подрывом и все-таки выведением из строя каховской плотины нарушена. Та мирная жизнь, которая есть", - сказал Сальдо.

Он добавил, что власти готовы к проведению эвакуации населения, при этом жители города понимают, что вода вскоре сойдет.