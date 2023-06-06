В Ровненской области раскольники захватили храм канонической церкви

Легализовать захват прибыла комиссия, состоящая из членов общины ПЦУ, в которую не включили представителей местных властей и прихожан канонической церкви

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) при попустительстве сотрудников полиции захватили Петропавловский храм канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Хоров Ровненской области на западе Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Ровненской епархии УПЦ.

"Сторонники ПЦУ в селе Хоров, нарушив все договоренности и заручившись поддержкой правоохранительных органов, срезали замки на Петропавловской церкви, принадлежащей религиозной общине УПЦ, и захватили ее. Всех прихожан вытолкнули за ворота, которые впоследствии заперли", - говорится в сообщении на сайте епархии.

Легализовать захват прибыла комиссия, состоящая из членов общины ПЦУ, в которую не включили представителей местных властей и прихожан канонической церкви. По словам руководителя юридического отдела Ровненской епархии УПЦ протоиерея Василия Начева, община храма собрала фото- и видеодоказательства незаконных действий рейдеров и обратиться в суд.

На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность УПЦ, соответствующий проект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической ПЦУ захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявлял 29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.