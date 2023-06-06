В новый словарь включат иностранные слова, не имеющие аналогов в русском языке

Как сообщили в Минпросвещения, при описании слов или отдельных значений, употребляемых в качестве специальных терминов, будет указана сфера использования

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новый словарь русского языка будет содержать перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке. Об этом сообщила во вторник заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Согласно разработанным требованиям, нормативный словарь русского языка будет представлять единое непротиворечивое комплексное издание, которое будет формироваться на основе словарей русского языка: толкового, орфографического, орфоэпического, фразеологического, синонимов, антонимов, паронимов, топонимов, сокращений и аббревиатур. Также в нормативный словарь отдельно войдет перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребимых аналогов в русском языке", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации на тему "О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка".

Замминистра добавила, что при описании слов или отдельных значений, употребляемых в качестве специальных терминов, будет указана сфера использования. Кроме того, при описании единиц языка не будет использоваться узкоспециальная терминология.

"Нормативные словари будут подлежать обязательному прохождению экспертизы, в которой должны быть не только специалисты по филологии, но и с специалисты в области психологии и права. При этом сам перечень экспертных организаций будет определяться правительственной комиссией по русскому языку", - отметила Васильева.

По ее словам, нормативный словарь будет размещаться в открытом доступе в интернете.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство разрабатывает новый словарь в рамках принятого в феврале закона о государственном языке.