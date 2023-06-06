Путин продлил на год срок госслужбы замглавы МВД Зубову и Минюста Логинову

Также до 15 августа продлен срок госслужбы начальнику департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД Валерию Майданову

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил на год сроки федеральной государственной гражданской службы замглавы МВД Игорю Зубову и замминистра юстиции Андрею Логинову, говорится в распоряжении, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы: статс-секретарю - заместителю министра внутренних дел РФ Зубову Игорю Николаевичу до 22 июля 2024 года, статс-секретарю - заместителю министра юстиции РФ Логинову Андрею Викторовичу до 1 июля 2024 года", - говорится в документе.

Кроме того, до 15 августа продлен срок госслужбы начальнику департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД РФ Валерию Майданову.

Предельный возраст для пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. При этом для госслужащих, замещающих должности определенных категорий, например, руководители высшей группы должностей, он может быть продлен.