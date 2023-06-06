В Минобрнауки спрогнозировали рост числа иностранных студентов до 435 тыс. к 2030 году

По словам директора правового департамента министерства науки и высшего образования Максима Мерзлякова, ведомство реализует различные программы по увеличению числа студентов из-за рубежа

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество иностранных студентов в российских вузах вырастет до 435 тыс. человек к 2030 году, сообщил директор правового департамента министерства науки и высшего образования Максим Мерзляков во вторник.

"Мы также прогнозируем, что будет увеличено число иностранных студентов, к 2030 году до 435 тысяч человек", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации на тему "О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка".

По словам Мерзлякова, в министерстве реализуются различные программы по увеличению числа иностранных студентов. Он добавил, что по программе "Летний университет" порядка 750 человек будут проходить стажировку в России.