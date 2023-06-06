В онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" появились персональные подборки книг

Также в сервисе регулярно публикуют подборки произведений русских и зарубежных классиков, научной литературы, публицистики, книг о воспитании детей, кулинарии, путешествиях

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Сервис "Библиотеки Москвы" на портале мэра и правительства столицы mos.ru теперь рекомендует пользователям книги исходя из их предпочтений. Персональная подборка литературы доступна на главной странице сервиса в разделе "Вам может понравиться", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"Рекомендательная система сервиса [mos.ru/knigi] работает с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы обучаются на основе информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее или добавлял в избранное. Благодаря этому каждый пользователь получит персонализированный список изданий, сможет найти книги по интересам или открыть для себя новых авторов", - значится в сообщении.

Список рекомендованных книг также смогут получить читатели, которые еще не пользовались сервисом. У них будет отображаться топ изданий, которые заказывают в сервисе чаще всего. "Понравившееся издание можно забронировать в несколько кликов или добавить в избранное, чтобы не потерять или вернуться к бронированию позже. В сервисе "Библиотеки Москвы" есть и другие полезные опции: к примеру, с его помощью можно перенести срок возврата книги в библиотеку онлайн, без необходимости приходить туда еще раз. Помимо этого, сервис поможет узнать, в какой из библиотек есть в наличии нужное издание и подобрать читальню рядом с домом, местом работы или учебы", - добавили в пресс-службе ДИТ.

Также в департаменте отметили, что в сервисе регулярно публикуют подборки произведений русских и зарубежных классиков, научной литературы, публицистики, книг о воспитании детей, кулинарии, путешествиях. Там же можно узнавать о новых поступлениях в библиотечные фонды.

"Интересное издание пользователи могут найти в тематических подборках для взрослых и детей. К примеру, не заскучать в пути поможет подборка книг, которые стоит взять в дорогу, подборка "Захватывающее чтение" понравится любителям детективов, "В поисках внутреннего спокойствия" - тем, кто ищет вдохновения и хочет отвлечься от беспокойных мыслей. Для школьников в преддверии летних каникул будет актуальна подборка книг для внеклассного чтения, которую собрали учителя московских школ", - уточнили в пресс-службе.

Чтобы пользоваться сервисом, понадобится единый читательский билет. Его можно оформить на mos.ru или в любой городской библиотеке при наличии паспорта. Заказ, как правило, готовят в течение трех дней, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы его забрать. Информация обо всех забронированных книгах сохраняется в кабинете читателя. Здесь же пользователь увидит, какие издания находятся у него сейчас и когда их нужно вернуть, а также сможет продлить срок пользования книгой.