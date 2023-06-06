Путин наградил орденом Александра Невского президента Республики Сербской

Этим же указом медалью Пушкина награжден Желько Чейич - директор компании "Лада ауто"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил руководителя Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы российского государства опубликован.

Орденом Александра Невского могут награждаться видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств "за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии". Награды также могут быть удостоены граждане РФ - за достижения на госслужбе - и военно-медицинские организации.

Этим же указом медалью Пушкина награжден Желько Чейич - директор компании "Лада ауто" (Босния и Герцеговина). Как следует из открытых источников, это дилерский центр "Автоваза" в Баня-Луке (Республика Сербская). Иностранцам медаль Пушкина может присуждаться за большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Россией.