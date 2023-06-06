6 июня, 12:49,
обновлено 6 июня, 13:00
Военная операция на Украине

В трех районах Донецка более 73 тыс. абонентов остались без света после обстрела

Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций

ДОНЕЦК, 6 июня. /ТАСС/. Более 73 тыс. абонентов остались без электроэнергии в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах Донецка после обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

"В 15:02 мск в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточение нескольких высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР", - говорится в сообщении. 

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