В Финляндии выписали один из самых крупных в мире штрафов за превышение скорости

Он составил $129 тыс.

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Финскому бизнесмену Андерсу Виклёфу выписан один из самых крупных в мире штрафов - €121 тыс. (почти $129 тыс.) за превышение скорости. Об этом во вторник сообщила газета The Guardian.

"Я очень сожалею об этом", - заявил 76-летний нарушитель, председатель и основатель холдинговой компании с доходом €350 млн в год. По версии Виклёфа, он не успел снизить скорость с 82 км/ч, когда в соответствии со дорожным знаком он должен был сбросить ее сразу на 20 км/ч - с 70 до 50 км/ч. "Я начал тормозить, но недостаточно быстро", - добавил предприниматель.

Это не первое подобное нарушение финна. В 2013 году он был оштрафован на €95 тыс., а в 2018 году еще на €63,6 тыс. Это и стало отягчающим обстоятельством, повлиявшим на сумму нового штрафа. Виклёфа также лишили водительских прав на 10 дней.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Финляндии зависят от тяжести проступка и дохода правонарушителя, который полиция мгновенно определяет в центральной базе данных налогоплательщиков.

Самый же большой в мире штраф за превышение скорости был выписан в Швейцарии в 2010 году - около €1,1 млн.