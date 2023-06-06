В УПЦ заявили, что требование покинуть лавру не несет юридических последствий для монахов

Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи канонической церкви в течение трех дней должны покинуть Киево-Печерскую лавру

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заявления министра культуры Украины Александра Ткаченко о том, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в течение трех дней должны покинуть Киево-Печерскую лавру, не повлекут за собой юридических последствий для монастыря. Об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, комментируя слова министра.

"Заявления министра противоречат действиям министерства культуры. Ткаченко говорит, что подписан акт приема-передачи имущества лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт приема-передачи имущества лавры. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут", - приводит слова митрополита украинское издание "Страна".