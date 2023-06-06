Более 80% выпускников приграничных школ Белгородской области решили сдавать ЕГЭ

Выпускникам созданы комфортные условия для сдачи экзамена

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Выпускники 284 школ, расположенных в приграничных районах Белгородской области, решили сдавать ЕГЭ, несмотря на обострение ситуации из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель министра Белгородской области - начальник департамента профессионального образования и науки министерства образования области Виктория Нелюбова.

"Практически <…> больше 80% [выпускников] все-таки выбирают форму ЕГЭ, как ни странно, потому что это более понятная форма ребятам, но здесь важно, что если ребята выбрали ЕГЭ, то они не лишаются возможности сдавать вступительные. <…> Любой абитуриент из этих 284 школ может как сдать ЕГЭ, так и прийти сдать вступительные, и дальше он вправе выбрать результаты по тому из экзаменов, где у него сумма баллов выше", - сказала Нелюбова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении освободить от ЕГЭ школьников обстреливаемого Шебекинского городского округа региона. Как поясняли в Рособрнадзоре, выпускники Белгородской, Брянской и Курской областей в этом году смогут получить аттестат по результатам текущих оценок, а ЕГЭ будут сдавать по желанию.

По словам Нелюбовой, с момента обострения ситуации в Шебекинском городском округе выпускники находящихся там школ не передумали сдавать ЕГЭ. "Если выпускник изначально планировал ЕГЭ сдавать, то он сейчас и есть в списках, он это будет делать", - пояснила она.

Заместитель министра добавила, что выпускникам созданы комфортные условия для сдачи ЕГЭ. "Мы действительно опрашивали практически каждого выпускника, и если они переживали, то мы переводили их в другой пункт проведения экзамена, например, у нас часть ребят переведена в Белгород, потому что они сейчас вывезены сюда. Некоторые ребята так и остались за теми пунктами проведения экзаменов, в которых они исходно были заявлены", - подчеркнула Нелюбова.

Со всеми выпускниками шебекинских школ, как подчеркнула Нелюбова, работают психологи. "Образовательные организации, на базе которых расположены пункты проведения экзаменов, максимально готовы, поэтому каких-то внештатных ситуаций не будет. <…> Сейчас ключевая задача для тех ребят, которые будут сдавать ЕГЭ, чтобы они его сдали успешно, без воздействия каких-то внешних факторов", - пояснила она.

Нелюбова также отметила, что из анализа динамики отъезжающих и приезжающих в регион следует, что "нет большого оттока" выпускников 9 и 11 классов. Ранее сообщалось, что в 284 школах приграничных районов Белгородской области в этом году 3 219 выпускников, а остальных в районах региона - 2 031 одиннадцатиклассник.

На территории Белгородской области расположено 13 высших учебных заведений и их филиалов - это высшие учебные заведение, подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ, Министерству образования Белгородской области и Министерству сельского хозяйства РФ. В регионе также функционируют 33 учреждения среднего профессионального образования.