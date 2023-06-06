Путин наградил Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Артиста отметили "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени артиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства Владимира Винокура. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Винокур награжден "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Винокур родился в 1948 году в Курске. В школьные годы участвовал в художественной самодеятельности, пел в хоре Курского Дворца пионеров. В студенческие годы выступал с вокальными номерами в Московском цирке на Цветном бульваре, в 1975-1976 годах выступал в составе вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы". В 1977-м начал сольную карьеру в качестве артиста Московского государственного концертного объединения (Москонцерт). Основное место в его сценическом творчестве занимал пародийный жанр. В своих номерах он копировал голоса Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Геннадия Хазанова, Карела Готта и других.

В 1989 году создал и возглавил в качестве художественного руководителя Московский театр пародий (впоследствии Государственный театр пародий под руководством Винокура, в 2020 году присоединен к "Росконцерту").