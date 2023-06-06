Минпросвещения прорабатывает открытие совместных школ в Армении и странах Африки

Как сообщили в ведомстве, также проводится работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 стран

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о создании совместных школ в Армении, Сирийской Арабской Республике, а также в ряде африканских стран. Об этом сообщила во вторник заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Продолжают строиться совместные русско-иностранные школы, например, русско-киргизские школы. Прорабатывается вопрос о строительстве дополнительного корпуса тех школ, которые уже действуют. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании совместных школ в Армении, в Сирийской Арабской Республике, а также в ряде африканских стран", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации на тему "О совершенствовании государственной политики в области защиты, поддержки и продвижения русского языка".

По словам замминистра, проводится работа по созданию центров открытого образования на русском языке в более чем 60 зарубежных стран Африканского, Азиатско-Тихоокеанского, Латино-Американского регионов. "Открытие таких центров способствует не только продвижению нашего языка, но и знакомству с культурой, традициями", - добавила Васильева.