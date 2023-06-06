В пункты временного размещения Белгородской области направят мобильные бригады врачей

По словам главы регионального Минздрава Андрея Иконникова, лекарственные препараты имеются в необходимом количестве

БЕЛГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Диагностические "Поезда здоровья" направят для оказания медпомощи жителям приграничных районов Белгородской области, которые находятся в пунктах временного размещения. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"По поручению Вячеслава Владимировича [Гладкова, губернатора региона] меняем формат работы "Поездов здоровья" - мы направляем их в ПВР для оказания медицинской помощи. Это позволит улучшить качество специализированной медицинской помощи и диагностических услуг", - написал он.

По словам главы регионального Минздрава, лекарственные препараты имеются в необходимом количестве. "Мы оперативно перераспределяем их между медицинскими организациями области", - добавил Иконников.

Работа "Поездов здоровья" была инициирована Гладковым в рамках программы "Здоровая Белгородчина", основной целью которой является профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях. Каждый "Поезд здоровья" оснащен флюорографом, маммографом, аппаратами УЗИ, ЭКГ, кабинетом функциональной диагностики, спирографии, дерматоскопом, стоматоскопом, смотровым и лабораторным кабинетом.